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Bakan Kacır detayları paylaştı! Yatırımlara 240 milyar lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlattıklarını ve başvuruların 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

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Bakan Kacır detayları paylaştı! Yatırımlara 240 milyar lira destek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 00:23

Bakan Mehmet Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına dair detayları açıkladı.

BAŞVURULAR 1 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Doğudan batıya kuzeyden güneye "Topyekün Kalkınma"nın gerçekleştirildiğini bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlatıyoruz. 81 ilde toplam 324 konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Başvuru tarihleri 1 Ağustos-30 Eylül 2025. Başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önünü açıyoruz."

https://x.com/mfatihkacir/status/1945902389409525883?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1945902389409525883%7Ctwgr%5E4c179d548ae1dbe0a8a34d3c73eac58fb8578257%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fbakan-kacir-yerel-kalkinma-hamlesi-tesvik-programinin-ilk-cagrisina-dair-detaylari-paylasti-42882107

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ETİKETLER
#türkiye
#cumhurbaşkanı erdoğan
#yatırım
# Ekonomi
#Yerel Kalkınma Hamlesi
#Mehmet Kacır
#Ekonomi
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