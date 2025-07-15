Bakan Kacır duyurdu: 62 projeye 444 milyon TL destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısı sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon TL destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısı sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu çevre dostu uygulamalarla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Detaylı bilgiye, 'https://tubitak.gov.tr/tr/ duyuru/1832-sanayide-yeşildönüşüm-2024-3-çağrısının-sonuçları-açıklandı' internet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.