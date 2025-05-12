Bakan Kacır duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı" dedi.

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, oda başkanları ve sanayicilerin katılımıyla Ankara'daki TSE Merkez Yerleşkesi Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları ile program başladı.



"İHRACATIMIZ, BUGÜN 265 MİLYAR DOLARLA CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YÜKSEK DÜZEYİNE ULAŞTI"

'Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye' anlayışıyla, son 22 yılda sanayi ve teknolojide büyük adımlar atıldığını vurgulayan Bakan Kacır, "22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda, Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusuyuz. Kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını geliştirebilen ve üretebilen bir ülkeyiz. Yalnızca geçtiğimiz yıl TSE; uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 61 bine yakın belge ve raporla gerek girişimcilerimizin gerek vatandaşlarımızın; güvenli, kaliteli ve çevre dostu ürün ve hizmetlerle buluşmasını teminat altına aldı. İthalat denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği 205 bin ürün denetimiyle, standartlara uygun olmayan 5 bin ithal ürünün ülkemize girişini engelledi" ifadelerini kullandı.

"17 ORGANİZE SANAYİ BÖLGEMİZİ 'YEŞİL OSB' OLARAK TESCİLLEDİK"

TSE'nin çalışmalarına değinen Bakan Kacır, "Bugün, yapay zekâdan kuantum teknolojilerine, anti-sismik cihazlardan gemi ve denizcilik sistemlerine geniş bir yelpazede faaliyet gösteren 161 ayna komite ve bu komitelerde görev yapan 2 bin 780 uzman Türk Standartları Enstitüsü'nün rehberliğinde küresel standardizasyon çalışmalarına aktif katkı sağlıyor. Bugüne kadar, çevresel sürdürülebilirliği esas alan üretim anlayışını benimseyen 17 organize sanayi bölgemizi 'Yeşil OSB' olarak tescilledik. Enstitümüzün yapı denetim kuruluşu olarak görev aldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde sunduğu test, gözetim ve teknik eğitim hizmetlerinin yalnızca yerli üretime sağladığı katkı, 664 milyon dolardır. Sanayicilerimizin, bugün yurt dışında yüksek maliyetlerle ve uzun bekleme süreleriyle ulaştığı pek çok kritik test ve deney hizmetini yakında hizmete alacağımız Ankara Kalite Kampüsümüzde uygun maliyetle, yüksek hız ve güvenilirlikle sunacağız" diye konuştu.

Program, plaket takdimleri ardından sona erdi.