Bakan Kacır duyurdu: Gabar'da petrol hedefi iki katına çıktı

19 Ekim 2024 19:12 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 19:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gabar'da petrol çıkarma hedefinin iki katına çıktığını söyledi. Bakan Kacır Tekirdağ'da yaptığı temaslarında Türkiye'nin devam eden projelerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı​ Mehmet Fatih Kacır​, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Kacır Türkiye'nin yüzyıllardır hayali olan petrol​ ve doğalgaz​ bulunması hedefinin artık gerçekleştiğini vurgulayarak Gabar​'da üretilen petrol varilini açıkladı. Bakan Kacır bunun iki katına çıkacağını duyurdu.

GABAR'DA 100 BİN VARİL HEDEFİ

Açıklamalarını sürdüren Kacır, “Hep merak ederdiniz değil mi? Yanı başımızdaki bütün komşularımız petrol ve doğalgazdan istifade ediyor. Kendi topraklarından, kıyılarından petrol ve doğalgaz çıkarıyorlar. Nasıl olur da bizim topraklarımızdan petrol ve doğalgaz çıkmıyor deyip dururduk. Şimdi terörü temizledik, Gabar’da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz. 100 bin varile çıkacağız. Karadeniz'de gazımızı kendi imkânlarımızla keşfettik. İnşallah hane halkının gaz ihtiyacını kendi doğalgazımızla, Karadeniz'deki doğalgaz keşiflerinden karşılıyor olacağız. İnşallah tüm alanlarda bu başarıları kat ve kat yükselmesi için hep birlikte gayret göstereceğiz. Bugün Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numaradır. Bugün Türkiye güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numaradır. Demir-çelik, çimento, ticari araç, düzcam üretiminde Avrupa'da bir numaradır. İnsansız hava aracı üretiminde dünyada bir numaradır. Teknofest'lerde bir devrim gerçekleştirdik. 6 yıldır dünyanın en büyük havacılık ve uzay teknoloji festivallerini Türk gençler ile birlikte gerçekleştiriyoruz. 6 yıl önce Teknofest yarışmalarına 4 bin proje takımında 20 gencimiz katılmıştı. Bu yıl Teknofest proje yarışmalarına 770 bin proje takımından 1 milyon 650 bin gencimiz katıldı. Amerika'dan Çin'e, İngiltere'den Almanya'ya, Japonya'dan Fransa'ya dünyada eşi benzeri olmayan bir işi, Cumhurbaşkanımızın tanımlamasıyla Teknofest kuşağıyla birlikte yapıyoruz. Genç kardeşlerimizin arasından nice Aziz Sancar'lar, nice Selçuk Bayraktar'lar çıkacak. Hepimiz göreceğiz” dedi.