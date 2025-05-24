Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pendik Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi'nin (YETGİM) açılış töreninde konuştu. Kacır, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu niteliklerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedefledikleri bu merkezin, eğitimle istihdam arasında köprü kurarak gençlere yeni fırsatlar sunacağına ve işletmelere yetkin iş gücü kazandıracağına inandığını söyledi. Bugün hızla değişen küresel dinamiklerin ülkeleri ekonomik, siyasi, teknolojik ve sosyal alanlarda köklü değişimlere zorladığını belirten Kacır, bu süreçte rekabet gücünü korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çağın gereklerine uygun politikalar geliştirmenin kaçınılmaz hale geldiğine dikkati çekti.

“ÜLKEMİZİ ASRA BEDEL KALKINMA HAMLELERİYLE BULUŞTURDUK”

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda, üretimi ve teknoloji geliştirmeyi önceleyen yaklaşımla ülkemizi asra bedel kalkınma hamleleriyle buluşturduk." diyen Kacır, şunları kaydetti:

"Yurdun dört bir yanını ulaştırmadan sağlığa, turizmden ticarete, teknolojiden savunma sanayiine, güvenlikten tarıma kadar her alanda eserlerle, hizmetlerle adeta ilmek ilmek dokuduk. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla ve girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye’yi küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü hâline getirdik. Mevcut iş gücümüzün ve gençlerimizin geleceğin yetkinlikleriyle buluşmasını Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımanın anahtarı olarak görüyoruz."

Türkiye'nin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu yalnızca istatistiksel bir güç olarak değil, potansiyeli açığa çıkarılması gereken bir kalkınma kaldıracı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Kacır, bu anlayışla, 10 model fabrikada, yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme ve enerji verimliliği başlıklarında, çalışanların bilgi ve becerileri artırdıklarını söyledi.

"NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRME VİZYONUMUZUN BİR PARÇASI"

İstanbul ve Kocaeli’de açtıkları 42 yazılım okullarında kendi kendine öğrenme esasıyla, gençlere ücretsiz yazılım eğitimi verilip iş olanakları sunulduğuna işaret eden Kacır, "Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde kurduğumuz 85 meslek lisesi 23 meslek yüksek okuluyla, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli teknik elemanları yetiştiriyoruz. Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla mesleki ve teknik eğitim alanında 623 projeye bugüne kadar 2,6 milyar lira destek sağladık." dedi.

"Bugün açılışı için bir arada geldiğimiz Pendik Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi de sanayi ve hizmet sektörlerinde nitelikli işgücü yetiştirme ve istihdamı artırma vizyonumuzun bir parçasıdır." ifadesini kullanan Kacır şöyle devam etti:

"İstanbul Kalkınma Ajansımızın 63 milyon lira desteğiyle hayata geçirilen merkezimizde 5 sınıf ve 2 atölye bulunuyor. Merkezimizde sunduğumuz eğitim altyapısıyla; otomasyon, kalite kontrol, endüstriyel yazılım, makine ve bilgisayar teknolojileri ile yalın mühendislik gibi geleceğin üretim ekosisteminde kilit rol oynayan alanlarda gençlerimizin yetkinlik kazanmasını sağlıyoruz. Şu ana kadar 276 gencimizin eğitim aldığı proje kapsamında ilk fazda 1500 gencimize eğitim vermeyi ve gençlerimizi istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. "

"SANAYİ VE TEKNOLOJİ KOLEJLERİ KURACAĞIZ"

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi küresel arenada hak ettiği konuma taşımak adına insan kaynağını güçlendirecek adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanımız tarafından 26 Mart’ta ilan edildi. Strateji belgemizde; sanayi üretiminde ve teknolojide tam bağımsızlık hedefimizi ve Türkiye’yi yüksek teknolojili ürünlerin imalatında ve ihracatında küresel ölçekte lider konuma taşıma vizyonumuzu ortaya koyduk. Strateji Belgemiz doğrultusunda gerçekleştireceğimiz program ve projelerle; eğitim modeli, üretim ve eğitim paydaşlarının desteğiyle şekillendirilecek, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine olanak sağlayacak Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracağız."

Kacır, "Sektörel yetkinlik haritaları oluşturarak her ilin ve bölgenin öncelikli sektörlerine göre özelleştirilmiş eğitim programları geliştireceğiz. Dijital beceri eğitim programları ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarıyla, beşerî sermayenin dijital yetkinliklerini sürekli olarak güçlendireceğiz. Üniversite-sanayi iş birliğini daha kurumsal hale getirecek, AR-GE merkezleri, teknoparklar ve sanayi kuruluşları arasında bilgi ve insan kaynağı akışını teşvik edeceğiz." dedi.

Bakan Kacır, konuşmanın ardından YETGİM'i gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent ile vatandaşlar katıldı.