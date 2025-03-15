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 | İrem Çınar

Bakan Kacır’dan dikkat çeken açıklama! Araçlarda alkol kilidi dönemi başlıyor: İşte merak edilen tüm detaylar

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile ticari araçlarda alkol kilidi zorunluluğu getirildi. Artık taksi, kamyonet, panelvan ve minibüs gibi araçlarda, sürücünün alkol oranı nefes testiyle ölçülecek ve belirlenen limitin üzerinde alkol tespiti yapılırsa araç devre dışı kalacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyadan yaptığı açıklamada alkol kilidi uygulamasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

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Bakan Kacır’dan dikkat çeken açıklama! Araçlarda alkol kilidi dönemi başlıyor: İşte merak edilen tüm detaylar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 12:12

Ticari araçlarda güvenlik önlemleri kapsamında önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile taksi, kamyonet, panelvan ve minibüs gibi ticari araçlara alkol kilidi takılması zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, araçlarda alkol kilidinin satış sonrası takılabilmesi için gerekli standart bir arayüzün de oluşturulmasını öngörüyor.

Alkol kilidi, sürücünün nefes yoluyla alkol seviyesini ölçerek, belirlenen sınırın üzerinde tespit edildiği takdirde aracın çalışmasını engelleyecek. Bu uygulama, alkollü sürücülerle yapılan seyahatleri önlemeyi ve dolayısıyla trafik kazalarını azaltmayı amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür düzenlemelerin uluslararası güvenlik standartlarına dayalı olarak hayata geçirildiğini belirtti. Bakan Kacır, yeni düzenlemenin Avrupa Birliği ile uyumlu olarak hazırlandığını ve otomotiv sektörünün rekabet gücünü korurken halkın güvenliğini ön planda tutmaya yönelik olduğunu ifade etti.

YENİ DÜZENLEMEYLE GELEN DİĞER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Akıllı hız destek sistemi: Sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.

Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi: Sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.
Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi: Sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.
Olay veri kaydedicisi: Aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçlarında zorunludur. Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında ise 7 Ocak 2029 zorunlu olacak.
Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı: Araçlara satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılabilmesini mümkün kılan standart bir ara yüz oluşturulmasını içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında bu ara yüzün oluşturulması zorunludur.

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Sıkça Sorulan Sorular

Alkol kilidi sistemi nedir?
alkollü sürüşü önlemek amacıyla geliştirilmiştir. Türkiye'de, 14 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete kararı ile yürürlüğe giren ve bazı araçlarda zorunlu olarak kullanılacak olan alkol kilidi, marşa bağlı olduğu için onay vermediği durumlarda aracın çalışmasını engelleyecek.
ETİKETLER
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#resmi gazete
#sanayi ve teknoloji bakanı
#mehmet fatih kacır
#Trafik Kazaları
#Alkol Kilidi
#Ekonomi
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