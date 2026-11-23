Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde Türkiye'nin yetkinliğinin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nın başvurulara açıldığını duyurdu.

PROJE BÜTÇESİNİN YÜZDE 50'Sİ KADAR HİBE DESTEĞİ

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çağrı kapsamında firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sağlanacağını belirtti. Türkiye'nin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen çağrıya ilişkin Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Sanayide yapay zeka destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğimizin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle 'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'nı başvurulara açtık. Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ve Ar-Ge ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

'Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı'na başvurular 31 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. İlgili firmalar, başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.