Bakan Kurum açıkladı: Gençlere sosyal konut müjdesi! Tarih belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki yılın başında hayata geçirilecek yeni sosyal konut projesinde gençlere kontenjan verileceğini ve yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edileceğini kaydetti. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Millet Bahçesi Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Bakan Kurum, önümüzdeki yılın başında hayata geçirilecek yeni sosyal konut projesinde gençlere kontenjan tanınacağını kaydetti. Bakan Kurum, "18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Bu çok önemli bir avantaj." dedi.

Bir öğrencinin gençleri ev sahibi yapmaya yönelik Bakanlığın yeni bir projesi olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Kurum, daha önceki projede evi olmayan 18 yaşını doldurmuş gençlere böyle bir kontenjan ayırdıklarını anımsattı.

Yıl sonu veya gelecek yılın başı itibarıyla vatandaşlara sunulacak projeden de gençlere yine kontenjan ayıracaklarını belirten Kurum, "18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Bu çok önemli bir avantaj." diye konuştu.

Türkiye genelinde yürüttükleri projelere de değinen Kurum, bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konut yaptıklarını, buna yenilerini eklemeye devam edeceklerini söyledi.

YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesini tamamen ayağa kaldıracaklarını ifade ettiklerini anımsatan Kurum, "'Yıl sonuna kadar 453 bin konutu, iş yerini bitirip depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.' dedik. Dünyada bir ülke büyüklüğündeki bu projelerin sözünü vermek ve bu kadar kısa bir süre içerisinde bu sözü tutmak nasıl olurmuş başta bu muhalefete ve ondan sonra da tüm dünyaya göstereceğiz. Depremin üzerinden iki yıl geçti, 201 bin konutu alnımızın akıyla, gayretlerimizle, emeğimizle, alın terimizle vatandaşlarımıza teslim ettik. Şimdi oraya hiç giremiyorlar. 'Siz bu işleri yapamıyorsunuz' diyemiyorlar." diye konuştu.