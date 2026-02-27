Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son tarih uzadı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İstanbul’da yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyasında önemli bir adım atıldı.

31 Aralık 2026’ya kadar evini ya da iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar kampanyadan faydalanabilecek. Böylece ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi uzun süren prosedürler nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Genelgeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kurum, İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımın hayata geçirildiğini belirtti.

İşte İstanbulluların merakla beklediği düzenlemeden kritik detaylar...