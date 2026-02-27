Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son tarih uzadı

Şubat 27, 2026 10:56
1
Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son tarih uzadı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İstanbul’da yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyasında önemli bir adım atıldı.

31 Aralık 2026’ya kadar evini ya da iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar kampanyadan faydalanabilecek. Böylece ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi uzun süren prosedürler nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Genelgeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kurum, İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımın hayata geçirildiğini belirtti.

İşte İstanbulluların merakla beklediği düzenlemeden kritik detaylar... 

2
Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son tarih uzadı

İstanbul'u depreme hazırlamak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mega kentte kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni adımın müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla verdi.

3
yarısı bizden

Bakan Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Kurum, 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamının kampanya kapsamına alınacağını söyledi.

Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik.

 

4
Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son tarih uzadı

'TAMAMI KAMPANYA KAPSAMINA ALINACAK'

Hazırladığımız genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık’a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak."

5
Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son tarih uzadı

DÜZENLEME NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026’da sona erecek kampanya ile ilgili vatandaşların lehine önemli bir düzenleme yapıldı. İlgili kararın 3'üncü maddesinin 13'üncü fıkrasında yer alan “31/12/2026 tarihine kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “6306 Sayılı Kanun kapsamında onaylanan riskli yapılar için” ibaresi eklendi.

6
Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son tarih uzadı

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK MİTARLARI

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında konutlar için 1 milyon 875 bin TL, işyerleri ve alan bazlı dönüşüm için 1 milyon TL finansman desteği sağlanıyor.

KONUT

  • Hibe Desteği: 875 bin TL (devlet tarafından karşılıksız verilen yardım).
  • Kredi İmkanı: 875 bin TL faizsiz kredi.
  • Taşınma Yardımı: Ek olarak 125 bin TL nakit destek.

 

7
Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son tarih uzadı

İŞYERİ

  • Hibe Desteği: 437 bin 500 TL (devlet tarafından karşılıksız verilen yardım).
  • Kredi İmkanı: 437 bin 500 TL faizsiz kredi.
  • Taşınma Yardımı: Ek olarak 125 bin TL nakit destek.

 

8
Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' kampanyasında son tarih uzadı

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

  • Hibe desteği 875 bin TL
  • Taşınma desteği: 125 bin TL

