17°
Ekonomi
 Özge Sönmez

Bakan Kurum 'milletimiz nefes alacak' diyerek duyurdu! 'Kira fiyatları düşecek' mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. Bakan Kurum, "Enflasyonun üzerinde seyreden haksız kira fiyatları düşecek. İstanbul'da kiraları dengeleyeceğiz." dedi.

07.11.2025
07.11.2025
15:51

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Konutları Kura Çekiliş Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Yüzyılın Konut Projesi"nde 'umuzu bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz" diyen Kurum, "Bu kampanya ile enflasyonun üstünde seyreden haksız düşecek" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ KİRA FİYATLARI DÜŞECEK"

Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesini, 500 bin sosyal konut müjdesini İstanbul'dan vermiştik.

"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'umuzu bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz. Enflasyonun üzerinde seyreden haksız kira fiyatları düşecek.

Bu kampanya ile enflasyonun üstünde seyreden haksız kira fiyatları düşecek. Milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Biz vatandaşımızın mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz.

"15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ"

500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. 15 bin kiralık sosyal konut yapacağız. Hiç ev sahibi olmamış vatandaşlarımız bu hayaline kavuşsun istiyoruz.

İstanbul'da bugüne kadar tam 924.000 yuvayı bitirdik. Şu an 132.000 bağım yapımına da olanca hızıyla devam ediyoruz kentsel dönüşüme de devam eden her iki kentsel dönüşüm projesinden birini aziz İstanbul'umuza yapıyoruz."

TOKİ 500 bin sosyal konut Antalya'da hangi ilçelere yapılacak? Konut ilçe dağılımı
