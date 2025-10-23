Bakan Kurum, sosyal konutlara yerleşen vatandaşları paylaştı: Devletimiz 500 bin yuva için hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerine yer verdiği paylaşımında, "Devletimiz 500 bin yuva için hazır." ifadesini kullandı.

Kurum, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden sosyal konut projeleriyle Ankara'da ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"500 bin fevkalade bir şey. Sosyal konutlarımızı en güzel içinde oturan vatandaşlarımız anlatıyor. Bir yuvaya kavuşmanın ne demek olduğunu bu sevinç gözyaşları ifade ediyor. Ziyattin abimiz çok güzel söyledi, 'Hepimizin sevinmesi lazım.' Evet sevinmeliyiz, devletimiz 500 bin yuva için hazır."

https://x.com/murat_kurum/status/1981249763249963053