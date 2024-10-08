Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı! 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi desteği: Anlaşıp gelin!

08 Ekim 2024 10:59 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:20

İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşlara yeni bir çağrıda bulundu. Yarısı Bizden kampanyası hakkında konuşan Kurum, anlaşıp gelin evinizi dirençli hale getirelim diyerek “700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL taşınma yardımını sağlamaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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İstanbul’un büyük bir bölümünü dönüştürerek kenti afetlere dayanıklı hale getirme amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyası devam ediyor. Mülk sahiplerinin aralarında anlaşarak başvurmaları halinde belli bir hibe ödenerek evleri yeniden inşa ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak İstanbul​'un Küçükçekmece​ ilçesine bağlı Tevfik Bey Mahallesi'ndeki Güneş Sitesi dönüşüm çalışmalarını paylaşarak İstanbullulara seslendi.

100 BİN TL TAŞINMA YARDIMI

Kurum paylaşımında "Alan bazlı büyük dönüşümlerde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa biz devreye giriyoruz. Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere; 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma yardımı sağlayıp yeni konutları TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI NELERDİR?

Yarısı Bizden İstanbul’un 39 ilçesini yeniden dönüştürme amacıyla başlatıldı. Yarısı Bizden kampanyasında hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği ödeniyor. Ayrıca, diğer her bir konutu için ise 1 milyon 400 bin TL kredi desteği veriliyor

Destekler dükkanlar için de geçerli. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği ödeniyor. Diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor.

VATANDAŞA DESTEK SÜRÜYOR

Kampanya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yönetiliyor. Bakanlığın 1,5 milyon TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşların evlerini yüklenici firmalar yeniden inşa ediyor. Alanı büyük olan dönüşümlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek oluyor.

KALAN BORÇ TAKSİTLENDİRİLİYOR

Böylelikle vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin TL'lik hibe desteğini kullanarak devlet güvencesiyle yeni evlerine sahip olabiliyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme şartlarıyla taksitlendiriliyor.