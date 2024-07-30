Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! 600 milyon dolarlık kredi geliyor

30 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:56

Mehmet Şimşek'ten vergide adalet mesajı: Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak

Mehmet Şimşek'ten vergide adalet mesajı: Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın, 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılacak 600 milyon dolarlık krediyi onayladığını açıkladı. Bu krediyle birlikte Dünya Bankasından bu yıl Türkiye'ye sağlanan finansman 3,7 milyar dolara ulaştı.

600 MİLYON DOLARLIK KREDİ ONAYLANDI

Dünya Bankasından bu yıl Türkiye'ye sağlanan finansman 3,7 milyar dolara çıktı.

Bakan Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası'nın 600 milyon dolarlık krediyi onayladığını ifade etti.

Dünya Bankası 6 Şubat depremlerinden etkilenen küçük sanayi sitelerinin yeniden inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için kullanılmak üzere Türkiye'ye 600 milyon dolarlık kredi verecek.

Bu kredi uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek

FİNANSMAN TUTARI 3,7 MİLYAR DOLAR OLDU

Bu krediyle birlikte 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3,7 milyar dolara yaklaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen işbirliği çalışmaları da değerlendirdi.

Dünya Bankasının, geçen yıl Türkiye'ye aktardığı kaynak tutarını 35 milyar dolara yükseltme kararı aldığını anımsatan Şimşek, Türkiye'ye yönelik Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı'nın da bir süre önce Bankanın İcra Direktörleri Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Şimşek, bu kredinin, depremin ardından afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afetlere dayanıklı ve düşük emisyonlu küçük sanayi siteleri inşa edilerek bölgedeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması için kullanılacağını ifade etti.

Böylece depremlerden etkilenen illere yönelik projeler için bugüne kadar Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı ise yaklaşık 2 milyar dolar oldu.

Şimşek, Dünya Bankası ile işbirliğini sürdürmeye devam ettiklerini vurguladı.