Bakan Mehmet Şimşek Çin'e gidiyor! Çin’den gelecek yatırımların artırılması için kritik adım

05 Kasım 2024 12:18 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:27

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi (HİK) İkinci Toplantısı'na katılmak üzere Pekin’e gidecek. Çinli finans kuruluşlarıyla görüşecek. Çin’den Türkiye’ye yapılacak yatırımların artırılması için fırsatlar masaya yatırılacak.

Mehmet Şimşek'ten S&P kredi notu değerlendirmesi! "Göstergelerimiz daha yüksek notu ima ediyor"

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin'e gidiyor. Şimşek, Pekin'de düzenlenecek Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi ve Orta Koridor Girişimi ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılması konularını görüşmek üzere temaslarda bulunacak.

ÇİN'DEN TÜRKİYE'YE YATIRIM FIRSATLARI

Mehmet Şimşek, Pekin'deki resmi temasları kapsamında ilk olarak 6 Kasım'da Orta Koridor Girişimi ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılması konularını istişare etmek üzere Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na katılacak.

7 Kasım’da yapılacak HİK Toplantısı’na Şimşek, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile birlikte başkanlık edecek. İlgili bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin de katılacağı toplantıda, ekonomi, ticaret, enerji, güvenlik gibi başlıklarda işbirliği konuları masaya yatırılacak.

Bakan Şimşek ayrıca ICBC ve Bank of China gibi önde gelen Çinli finans kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Çin’den Türkiye’ye yapılacak yatırımların artırılması için fırsatlar değerlendirilecek.