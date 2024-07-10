Bakan Mehmet Şimşek, deprem bölgeleri için 3,8 milyar dolarlık yatırım sağlandığını açıkladı

10 Temmuz 2024 12:13 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgeleri için sosyal medyadan açıklama yaptı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden kalkınması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Bu kapsamda Bakan Mehmet Şimşek, deprem bölgeleri için 3,8 milyar dolarlık yatırım sağlandığını duyurdu.

DEPREM BÖLGERİ HIZLA KALKINIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremleri sonrasında etkilenen bölgelerin yeniden kalkınması için öncü adımlar attıklarını ifade etti.

Uluslararası kuruluşlardan sağlanan toplam 3,8 milyar dolarlık uzun vadeli kaynağın bölgeye şifa olacağını belirtti.

Kaynağın, depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılacağını açıkladı.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin bu süreçte gösterdiği kararlılığın altını çizdi.

Şimşek, 2023 yılında da deprem sonrası yeniden inşa için 1,1 trilyon TL tahsis ettiklerini ve bu yıl da benzer miktarda kaynak aktarımı yapacaklarını duyurdu.

HÜKÜMETİN DEPREMZEDELERE DESTEĞİ SÜRECEK

Bakan Mehmet Şimşek’in açıklamaları şöyle;

“Deprem bölgesinin yeniden kalkınması en önemli önceliklerimizden biridir. Uluslararası kuruluşlardan bugüne kadar toplam 3,8 milyar dolarlık uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağladık. Hükümetin bu konuda desteği sürecek.

Bu kaynaklar, bölgedeki altyapı yenileme, konut inşası ve sosyal hizmetler gibi alanlarda kullanılacak.

Depremle ilgili tüm harcamalar, Tasarruf Genelgesi kapsamı dışındadır ve bu süreçte şeffaflık ilkesine bağlı kalınmaktadır.