Bakan Mehmet Şimşek, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruz

02 Ağustos 2024 14:21 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:40

Temmuzda otomobil satışlarında o marka sürpriz yaptı! İlk sıraya yerleşti

Temmuzda otomobil satışlarında o marka sürpriz yaptı! İlk sıraya yerleşti

Çarşı pazarda en çok pahalanan ürün belli oldu! Fiyatı yüzde 53,34 arttı

Çarşı pazarda en çok pahalanan ürün belli oldu! Fiyatı yüzde 53,34 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre; yüzde 13,8 artış gösteren temmuz ayı ihracatı, 22 milyon 512 milyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Temmuz ayında ihracat 22,5 milyar dolara yükselerek bugüne kadar yapılan en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçti.

"DIŞ TİCARETTE DENGELENME BELİRGİNLEŞİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini aktaran Bakan Şimşek, "Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti" dedi.

"KAZANIMLARIMIZI KALICI HALE GETİRECEĞİZ"

Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme beklediklerini belirten Şimşek, "Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.