Bakan Mehmet Şimşek ve MB Başkanı Fatih Karahan JPMorgan toplantısına katılacak! O fırsat masaya yatırılacak

07 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 10:15

Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları

Altın fiyatları 2500 TL'yi yıktı geçti! Alınmalı mı satılmalı mı? İşte güncel 7 Temmuz altın alış-satış rakamları

Bakan Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de pek çok görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile kritik görüşmeler gerçekleştiriyor.

Son olarak gelen bilgilere göre,

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan JPMorgan tarafından organize edilen toplantıya katılacak.

JPMorgan tarafından İstanbul’da düzenlenecek toplantı 11 Temmuz'da yapılacak.

MEHMET ŞİMŞEK JPMORGAN TOPLANTISINA GİDECEK

Yatırımcı toplantıları ile uluslararası alanda Türkiye'nin tanıtımları devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek olan JP Morgan yatırımcı toplantısına katılım sağlayacak.

Toplantıya 100'den fazla yatırımcının eşlik etmesi bekleniyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre habere göre;

Şimşek ve Karahan'ın bu toplantıda Türkiye'nin ekonomi programına ilişkin detayları yatırımcılara aktaracağı belirtildi.

Aynı zamanda Türkiye'nin sıcak para beklentileri de devam ediyor.

Faiz oranlarının düştüğünü belirterek ülkeye yatırımcı ilgisinin arttığını ifade eden Şimşek, kredi risk primindeki gerilemeye dikkat çekti.

Türkiye'de ise olumlu görünüm devam ediyor.

Bu kapsamda 2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan düştü.

5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvilleri faizi nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan geriledi.

YATIRIMCI GÜVENİ SERMAYE GİRİŞİ GETİRİR Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçetiğmiz günlerde yaptığı konuşmasında "Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi. Risk primi ciddi oranda düştü. Yatırımcı güveni geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak." ifadelerini kullanmıştı.

Tam bu noktada Avrupa ve Orta Asya pazarlarına erişim için kritik bir önem taşıyor.

Taraflar arasında serbest ticaret anlaşmaları gibi işbirliğini artıracak yeni modeller bekleniyor.

Karşılıklı ticaret ve yatırımların ivme kazanmasına, turizm ve inşaat başta olmak üzere sektörel potansiyelin artması beklentileri yükseldi.

Bu noktada JPMorgan Chase, finansal piyasalarda büyük bir etkiye sahip bir banka olarak biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli, dünyanın önde gelen yatırım bankası JPMorgan Chase hem bireysel hem de kurumsal müşterilere geniş bir yelpazede finansal hizmetler sunuyor.

Toplantıda Türkiye’nin yatırımcılara sunacağı fırsatlar detaylı bir şekilde ele alınacak.

Bu nedenle Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki cazibesinin de artması bekleniyor.