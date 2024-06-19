Bakan Mehmet Şimşek'in Londra temasları başlıyor! Yüzlerce yatırımcıyla buluşacak
Mehmet Şimşek Londra'ya gitti. Şimşek'in bugün başlayan Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek. Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra yapacak ve yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla görüşmelerine Londra devam ediyor.
Şimşek, yatırımcı toplantıları bugün için Londra'ya gitti.
Türkiye ekonomisini canlandırmak amacıyla uluslararası sermayeyi Türkiye'ye çekmek için önemli bir adım daha atan Mehmet Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.
MEHMET ŞİMŞEK LONDRA'DA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da milyarlarca dolarlık temaslarda bulunacak.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, bugün başlayacak temaslarında portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla bir araya gelecek.
FON VE KREDİ KURULUŞLARIYLA GÖRÜŞECEK
Şimşek, JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılarda yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.
Bakan ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılacak. buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.
Chatham House (İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) dünyanın en etkili düşünce kuruluşu olarak gösteriliyor.
Ayrıca dünyanın sorunları ve doğabilecek krizlerin tartışılıp, yönlendirildiği merkez olarak biliniyor.