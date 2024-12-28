Bakan Mehmet Şimşek'ten asgari ücret açıklaması! Günler sonra ilk kez konuştu

28 Aralık 2024 12:06 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:16

Yeni yıldan itibaren uygulanacak asgari ücret belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tespit edilen asgari ücret tutarı hakkında yorumlarda bulunarak 2025 yılı asgari ücretinin kurla 620 doların üzerinde olduğuna vurgu yaptı.

Asgari ücret 2025​ yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yeni asgari ücret hakkında Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, yeni ücretle ilgili '620 doların üzerinde' vurgusu yaptı. Asgari ücretin Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek olduğunun altını çizdi.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIYOR

"Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur" diyen Bakan Şimşek, asgari ücret rakamının enflasyonun üzerinde arttığını belirtti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET YORUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2025 yılı asgari ücret hakkında şu paylaşımı yaptı;