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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu! "Olumlu seyir devam edecek"

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 10:58 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:03
Bakan Mehmet Şimşek&#039;ten enflasyon yorumu! &quot;Olumlu seyir devam edecek&quot;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentileri hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Şimşek, toplumun her kesiminde iyileştiğini ifade etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan düştü.

Hazine ve Maliye BakanıMehmet Şimşek​, Merkez Bankası​ tarafından açıklanan sektörel enflasyon​ beklentileri verisindeki gerileme hakkında açıklamada bulundu. Şimşek, “Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek” ifadelerini kullandı.

TOPLUMUN HER KESİMİ İYİLEŞİYOR

Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde: 

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu!

Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek.

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu!

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Kaynak: tgrthaber.com
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