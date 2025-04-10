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 | Onur Kaya

Bakan müjdeyi verdi: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçileri sevindiren haberi verdi. Bakan Yumaklı, yaklaşık 5,5 milyar liralık tarımsal destek ödemelerinin yarın çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

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Bakan müjdeyi verdi: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 23:24

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 496 milyon 99 bin 462 liralık destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

BAKAN YUMAKLI'DAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Bakan Yumaklı sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan müjdeyi verdi: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor

ÖDEMELER YARIN HESABA YATACAK

Bereketin yüzyılında, çiftçilere destek toprağa bereket olduklarını vurgulayan Yumaklı, "5 milyar 496 milyon 99 bin 462 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, mazot-gübre desteği için 5 milyar 464 milyon 616 bin 638 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 482 bin 824 lira olarak belirlendi.

Bakan müjdeyi verdi: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor

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#Ekonomi
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