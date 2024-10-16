Bakan Ömer Bolat'tan İsrail'e ihracat yasağına ilişkin açıklama

16 Ekim 2024 14:18 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:28

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 11. WCI Forum'un açılışında konuştu. İsrail'e ihracat yasağına ilişkin açıklama yapan Bakan Ömer Bolat, 2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile ticaretin durdurulduğunu ve İsrail için hiçbir tescil işleminin yapılmadığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika​'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanının üretici ve ihracatçı Türk KOBİ'ler ile İstanbul'da bir araya geldiği 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nun (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum) açılışında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada 2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile ticaretin durdurulduğunun altını çizdi.

İSRAİL'E İHRACAT YASAĞI HAKKINDA NET KONUŞTU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika'dan gelen iş insanlarıyla Türk KOBİ'lerin buluştuğu 11. WCI Forum katıldı.

Bolat, 2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile ticaretin durdurulduğunu ve İsrail için hiçbir tescil işleminin yapılmadığını belirterek, "Ancak Filistin​ hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ısrarlı isteği üzerine, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye​'nin İsrail'e ihracatına ilişkin soru üzerine, şu açıklamaları yaptı;

"Türkiye olarak İsrail'in saldırganlığı, vahşeti ve soykırımı karşısında biz bunu durdurmak için uluslararası platformlarda ve diplomatik temaslarda başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere her şeyi yaptık. Bunu da zaten Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 16 Ağustos'ta Ankara'ya ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkürlerini, şükranlarını ileterek gösterdi.

Daha önce de Hamas yöneticileri geldiklerinde defalarca teşekkür ettiler. Temel hedefimiz bu vahşetin bir an önce durdurulması ve bu konuda ateşkesin kalıcı olarak sağlanması. Ama zaman geçtikçe İsrail'in hedeflerini büyüttüğü anlaşılıyor. Gazze'den sonra Batı Şeria'ya, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e yönelik saldırıları."

GÜMRÜKLERİMİZDE İŞLEMLER KISMEN YAVAŞLATILDI

Tabii ticareti özel sektör yapıyor. Bu çerçevede her ay yüzde 30-40 arasında ticarette bir azalma söz konusu olmuştu. Ardından 9 Nisan'da toplam 54 fasılda ve 1019 kalem üründe ihracatımızı İsrail ile durdurmuştuk. Burada İsrail'in ateşkese yanaşmaması ve insani yardımların akışını engellemesi karşısında 2 Mayıs'ta hem ihracat hem ithalat olarak İsrail ile ticaretimizi gümrüklerde durdurduk.

Hiçbir tescil işlemi İsrail için yapılmıyor. Gümrük sistemimiz kapalıdır. Ancak Filistin hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ısrarlı isteği üzerine, gümrük işlemlerinde, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz."