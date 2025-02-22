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 | Banu İriç

Bakan Özdemir müjdeyi verdi: Aylık 10 bin 125 liraya yükseltildi

Evde Bakım Yardımı 2025 yılı destek ödemelerine yapılan zam belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelere yönelik en önemli desteklerden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın yeni miktarını açıkladı.

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Bakan Özdemir müjdeyi verdi: Aylık 10 bin 125 liraya yükseltildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 01:06
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 01:35

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin 10 bin 125 liraya yükseltildiğini duyurdu. Ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, bu desteğin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sosyal medya hesabından "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır." mesajıyla paylaşım yapan Bakan Göktaş, Yalçınkaya ailesini ziyaret ederek desteklerin önemine dikkat çekti.

BAKIM HİZMET MODELLERİ GÜÇLENECEK

541 bin vatandaşın yararlandığı bu yardım kapsamında, bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıldı. 2024 yılı içinde ailelere sağlanan toplam destek ise 54,7 milyar liraya ulaştı. Aile Yılı kapsamında sosyal destekleri artırmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, "Aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendiriyoruz" diyerek desteklerin süreceği mesajını verdi.

https://x.com/MahinurOzdemir/status/1892966872670146888

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Sıkça Sorulan Sorular

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?
Evde bakım yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarının sağlanması ile içinde yaşadıkları sosyal ve fiziksel çevreden koparılmadan bakım ihtiyaçlarının ailelerinin yanında karşılanması amacıyla yürütülen bir destektir.
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#Ekonomi
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