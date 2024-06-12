Bakan Şimşek açıkladı: 3 yıllık programın hazırlıkları başladı

12 Haziran 2024 12:55 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:05

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AAYB) Başkanı Jin Liqun ile bir araya geldi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AAYB) çalışmaları ile ilgili açıklamalar yaptı.

ÜLKEMİZE 4,5 FİNANSMAN SAĞLANDI

AAYB’nin 3 yılı kapsayan ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattıklarını belirterek, “Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yapmaya devam ettiği önde gelen ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Görüşme paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek şunları kaydetti:

"Kurucu üyesi olduğumuz Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AAYB) Başkanı Sayın Jin Liqun’u Bakanlığımızda ağırladık. Kalkınma önceliklerimize destek veren Banka, kurulduğu 2016’dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır.

Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB’nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz."