Bakan Şimşek açıkladı: Merkez Bankası'nın swap stoğunda rekor gerileme!

23 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada uygulanan programın kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek dezenflasyon sürecinden bahsetti.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

SWAP STOKLARI GERİLEDİ

Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor.

TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi.

Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak.