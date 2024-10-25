Bakan Şimşek BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldıracaklarını açıkladı

25 Ekim 2024 17:52 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:55

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada BIST 50 için açığa satış yasağının kaldırılmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

HAK-İŞ’ten asgari ücret ve emekli maaş bağlama sistemi tepkisi! Kıdem tazminatında arabuluculuğu da eleştirdi

HAK-İŞ’ten asgari ücret ve emekli maaş bağlama sistemi tepkisi! Kıdem tazminatında arabuluculuğu da eleştirdi

ABD'de Brookings Enstitüsü'de konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​ BIST 50 için açığa satış yasağının kaldırılması için adım atacaklarını söyledi.

"AÇIĞA SATIŞ YASAĞINI KALDIRMAYI DEĞERLENDİRİYORUZ"

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası uygulamaya geçen yasak için Şimşek, "BIST 50 'deki açığa satış yasağını kaldırılmayı değerlendiriyoruz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET​ MESAJI DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Dün öğle saatlerinde yine ABD'de Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada asgari ücret konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek asgari ücret ile ilgili, "Şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz" demişti.

Şimşek’in asgari ücret cevabı şu şekilde:

'Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz.”