Enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor! Bakan Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz

29 May 2024 11:38 - Güncelleme : 29 May 2024 11:54

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı panelinde konuştu.

Bakan Şimşek, konuşmasında şunları kaydetti;

Enflasyon en kötü vergileme yöntemidir; Türkiye'nin şu anda tek önceliği var, o da fiyat istikrarı. Enflasyonun tek hanelere indirilmesi çok ciddi bir iş, zaman, kararlılık ve sabır gerektiriyor. Enflasyonun şok öncesi düzeye indirilmesi ortalama 3,4 yıl alıyor.

‘ENFLASYONDA GEÇİŞ DÖNEMİ SONA ERİYOR’

Yeniden kapasite inşası için, kredibilite inşası için, para politikasının yeniden etkin bir şekilde inşası için kendimiz için bir geçiş dönemi öngördük. Biz ilk günden itibaren dedik ki, birinci yıl enflasyonun yükseleceği bir dönemdir. Bizim bir geçiş dönemimizdir dedik. Bu geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor. Baz etkisinden bahsetmiyorum. Para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalayacak düzeye gelebilmesi zaman alıyor. Şu anda biz dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Başlangıçta baz etkisi nedeniyle hızlı bir şekilde enflasyon inecek. Eylülde 40'lı rakamları görebiliriz. Ama süreç uzun sabır gerektiren bir süreçtir.

“AYLIK ENFLASYONDA TEKRAR BİR PATİKAYA OTURUYORUZ”

Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor, çok iyi bir ekibimiz var, Merkez Bankamız bütün araçları kullanıyor, sonuç alacağımıza inanıyorum. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Biz dönem dönem yaparız.

Aylık enflasyonda tekrar bir patikaya oturuyoruz. Bizim hedeflerimize yakın bir patika, piyasa henüz o noktada değil. Biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz; gerektiğinde ilave adımlar da atılacak.

“VERGİ PAKETİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Vergi muafiyet ve istisna çalışmalarımız devam ediyor, bir noktaya getirdik. Vergi adalet ve etkinlik paketi çalışmalarımız devam ediyor. Kayıt dışı ile mücadele için eylem planı açıklamayacağız, fiilen mücadele yürüteceğiz.

“HEDEFİMİZ CARİ AÇIĞI KALICI ŞEKİLDE 2,5 ALTINA ÇEKMEK”

Cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına düşecek. Mayıs ayı itibarıyla muhtemelen oradayız. Hedefimiz cari açığı kalıcı şekilde yüzde 2,5 altına çekmek.

“ENFLASYON BİZİM HEDEFLERİMİZE PARALEL BİR NOKTADA DEĞİL”

Enflasyon beklentilerinde iyileşme var, henüz tam bizim hedeflerimize paralel bir noktada değil. Tabiki öyle olacak. Beklentiler geçmişe göre şekilleniyor. Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin hedeflere yakınsadığını göreceğiz.

“ELEŞTİRİLERİ SAYGIYLA KARŞILIYORUZ”

Önümüzdeki üç yılda Dünya Bankası ve benzeri bankalardan en az 60 milyar dolarlık şu an için Türkiye'ye taahhüt edilmiş kaynak var. Bu kaynağa "carry trade" diyemezsiniz, bu kaynağa "sıcak para" diyemezsiniz. Eleştirileri saygıyla karşılıyor, değer veriyoruz ama bu program çalışıyor.

“KKM’DEN ÇIKIŞ ZAMAN ALABİLİR “

Biz Türkiye’nin dokusuna uygun, siyasi sahiplenmenin artarak devam edeceği farklı bir modelle gideceğiz dedik. Biz KKM’den çıkacağız. Çıkış biraz zaman alabilir ama çok iyi bir yoldayız. TL mevduatlardaki artış oransal olarak çok iyi noktada. Öngördüğümüzden daha iyi gidiyor.

“SWAP HARİÇ POZİTİF REZERV NOKTASINDA OLACAĞIZ”

Çok yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız. Rezerv ile ilgili kaygılar Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI NOT ARTIŞLARINA BAŞLADI

Kur oynaklığında düşüş var. Rating kuruluşları not artışına başladılar. Notumuz çok düşük, daha çok kat edeceğimiz yol var. Piyasa bugün itibarıyla bizi 2B civarında bir nokta fiyatlamaya başladı. Bu bizim içi değerli."