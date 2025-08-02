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 | Murat Makas

Bakan Şimşek dış ticaret verilerini yorumladı: 'Tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı'

Dış ticaret verilerini yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat ve ithalatta oranları verdi. Bakan Şimşek, ''Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir'' dedi.

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Bakan Şimşek dış ticaret verilerini yorumladı: 'Tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 13:13

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabında verilerini yorumladı. Bakan Şimşek, "Yıllık 269,4 milyar dolara yükselirken, geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti. Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir ve sağlıklı dinamiğine işaret etmektedir" dedi.

Bakan Şimşek dış ticaret verilerini yorumladı: 'Tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı'

DIŞ TİCARETTE İSTİKRAR VURGUSU

Bakan Şimşek sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti.

Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmi ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu.

Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir.

Bakan Şimşek dış ticaret verilerini yorumladı: 'Tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı'

Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

https://x.com/memetsimsek/status/1951581360038015119

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#türkiye ekonomisi
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#ithalat
#büyüme
#cari açık
#dış ticaret
#Ekonomi
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