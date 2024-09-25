Bakan Şimşek enflasyon için 2025'e işaret etti! "Güçlü bir şekilde düşecek"

25 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:41

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Cari açık bir kırılganlık, bir endişe kaynağı olmaktan çıktı. 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etmek üzere New York'ta bulunuyor. Burada Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Orta Vadeli Program​'da kat edilen mesafe ve izlenecek politikalara ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, "Cari açık bir kırılganlık, bir endişe kaynağı olmaktan çıktı" diyerek enflasyon​ için tarih verdi.

CARİ AÇIK​ ARTIK ENDİŞE KAYNAĞI DEĞİL

Şimşek, Türkiye​'nin bundan bir yıl önce ciddi cari açığı olduğunu, alınan tedbirlerle cari açığın yaklaşık 57 milyar dolardan 20 milyar doların altına düştüğünü söyledi. Bakan Şimşek, "Cari açık bir kırılganlık, bir endişe kaynağı olmaktan çıktı." dedi.

Cari açığı bir endişe kaynağı olmaktan kalıcı olarak çıkartacaklarını vurgulayan Şimşek, "İlave tedbirler gerekiyor ama bugün itibarıyla çok rahat yönetilebilir endişe kaynağı olmaktan çıkmış bir dış denge ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

ENFLASYON 2025'TE HIZLA DÜŞECEK

Şimşek, Türkiye'de enflasyonun hala oldukça yüksek olduğunu dile getirerek enflasyonun bu sene yüzde 40-42 arasında gerçekleşmesinin beklendiğini, gelecek sene yüzde 20'nin altına, sonraki sene de tek haneye düşmesinin öngörüldüğünü söyleyerek şunları kaydetti:

"Dezenflasyon süreci kalıcı bir şekilde başlamış durumda. Bir taraftan para politikasının gecikmeli etkisiyle 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek. Bir taraftan maliye politikası, gelirler politikası daha destekleyici hale gelecek.

Buradan özellikle iş insanlarına seslenmek istiyorum; stoklarınızdan fiyatlama politikanıza kadar hesabınızı ona göre yaparsanız yanlış tarafta durmamış olursunuz. Enflasyon iniyor. Dolayısıyla bizim hedeflerimizi dikkate alırsanız sizin faydanıza olur.

Bu sene enflasyona bir bant çizdik ve bir seçimin olduğu, jeopolitik kargaşanın zirve yaptığı zorlu bir senede bile birçok hedefimizi tutturduk. İş aleminden beklentimiz Orta Vadeli Program'ı rehber edinmeleri."

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN TEMELLERİNİ ATIYORUZ

Büyüme ile enflasyon arasında ters yönlü bir ilişki olmadığını belirten Şimşek, "Enflasyonu indirirken aslında güçlü yüksek sürdürülebilir büyümenin temellerini atıyoruz. Dolayısıyla geçici yavaşlama sakın karamsarlığa düşürmesin." diye konuştu.