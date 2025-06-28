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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bakan Şimşek: Enflasyonu yüzde 20’lerde kapatacağımıza inanıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadeledeki son gelişmeleri ve 2025 hedeflerini açıkladı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yaklaşık 3 bin davetli katıldı…

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Bakan Şimşek: Enflasyonu yüzde 20’lerde kapatacağımıza inanıyoruz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 18:04

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da düzenlenen Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması’na katıldı. Bakan Şimşek, Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyonun son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Şimşek, "Temel mallarda enflasyon yüzde 20'ye kadar düştü. Manşet enflasyon yüzde 35 civarında seyretse de, yıl sonunda bu oranı yüzde 20'lerde kapatacağımıza inanıyoruz" dedi. Ayrıca, son verilerin hane halkının enflasyon beklentilerinde ciddi bir iyileşme olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"MALİYETİNİN YÜZDE 50’SİNİ DEVLET KARŞILIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gıda arz güvenliği bizim en kritik önceliğimizdir. Bu nedenle de biz bütçeden sektörel anlamda en büyük payı tarıma destek olarak ayırıyoruz. 2025 yılı bütçesinden değişik adlar altında değişik unsurları içeren 706 milyar liralık bir kaynak ayırdık. En önemli destek kalemimiz de Ziraat Bankası üzerinden kullandırdığımız yani çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran kredilerdir. 2025 yılı itibarıyla 1.2 milyon çiftçimize 700 milyar liranın üzerinde sübvansiyonlu kredi kullandırıyoruz. Bu kredilerin ortalama faizinin yüzde 70’ini hazine ödüyor. Finansmana erişim anlamında en büyük desteği çiftçimize veriyoruz. Esnafımızı da güçlü destek veriyoruz. Esnafımızın kullandığı kredinin maliyetinin yüzde 50’sini devlet karşılıyor. İhracatçımızın kullandığı kredinin maliyetin neredeyse yüzde 50’sini Merkez Bankası üzerinden karşılıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Enflasyonu yüzde 20’lerde kapatacağımıza inanıyoruz

"YÜZDE 20'LERDE KAPATACAĞIZ"

Bakan Şimşek, "Son bir yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden bir dezenflasyon söz konusu. Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3 buçuk yılın en düşük düzeyine indi. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'ye kadar düştü. Manşet enflasyon yüzde 35 civarı ama inanıyoruz ki yılı yüzde 20'lerde kapatacağız. Son açıklanan veriler hane halkının enflasyon beklentilerindeki iyileşmeler hızlandığını gösteriyor. Enflasyonla mücadele sadece para ve maliye politikası tedbirleri de sınırlı değil. Özellikle deprem bölgesinde konut arzının artırılması, konut açığının giderilmesi en büyük önceliğimiz. Sosyal konut anlamında da bir seferberlik anlayışı içerisindeyiz. Biliyoruz ki kira hayat pahalılığının en büyük bileşenidir. Ülkemizde hane halklarının yüzde 28'i kira ödüyor dolayısıyla sosyal konut seferberliği bu anlamda çok önemli. Özellikle gıda arzını arttırmak ve hayat pahalılığını yine daha yönetilebilir düzeye çekmek için bu yönde ilgili bakanlığımıza çok ciddi kaynak ayırıyoruz. Enerjide dönüşüm de en büyük önceliğimiz. Hane halklarının kullandığı elektriğin yüzde 55'ini, doğal gazın yüzde 65'ini devlet sübvanse ediyor" diye konuştu.

"POZİTİF YÖNDE AYRIŞMAYA BAŞLAYACAKTIR"

Ülkedeki risk priminde düşüş olduğunu ve tekrar finansal şartlarda da iyileşme başlayacağını belirten Şimşek, "Son 2 yılda cari açığı önemli ölçüde düşürdük ve milli gelire oranla yüze bir buçuk iki civarında, yüzde bir ile bir buçuk arasına düşürdük ve bu bizim şoklara karşı olan dayanıklılığımızı artırdı. Son 3 ayda birçok şokla karşı karşıya kaldık. Ülkemiz çok şükür bütün bunları yönetebildi ve gerçekten de tekrar Mayıs ayı itibarıyla rezervlerde artış var. Ülkemizin risk priminde düşüş var ve tekrar finansal koşullarda da iyileşme başlayacaktır. Hedefimiz sanayide, tarımda, dijital ve yeşil dönüşüm üzerinden Türkiye’nin cari fazlaya geçmesidir. Jeopolitik gerginlikler sona erdiğinden küresel belirsizlikler büyük oranda şimdi azalıyor. Türkiye gelişmekte olan ülkelerden bu programla bu doğru uygulamalardan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olumlu yönde pozitif yönde ayrışmaya başlayacaktır. İmalat sanayinden tarıma ve hizmetlere kadar bu bölgenin en büyük üretim üssüyüz" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
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#Ekonomi
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