Bakan Şimşek, enflasyonun tek haneye düşeceği tarihi açıkladı

26 Ekim 2024 12:25 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 13:34

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun uygulanan programa olumlu yanıt verdiğini ifade ederek tek haneli rakamlara ulaşacağı tarihi açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​, Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Ekonominin mevcut durumunu ve hedefleri hakkında sunum yapan Bakan Şimşek, "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor" diyerek 2026 yılına işaret etti. Şimşek, Türkiye'nin cari açığını daraltmaya yönelik çalışmalarına da değindi.

GECİKMELİ ETKİ DEVREYE GİRDİ

Bakan Şimşek, Enflasyondaki düşüşün sadece baz etkisiyle sınırlı kalmayacağının altını çizdi. Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi devreye girmeye başladı. Negatif mali itki ve destekleyici gelirler politikası dezenflasyon sürecini hızlandıracak" ifadelerini kullandı.

DOLARİZASYON AZALMA

Şimşek, Türkiye'nin cari açığının daraldığını, enerji üretimindeki artış ve sanayi politikalarıyla cari dengedeki iyileşmenin kalıcı hale geleceğini de anlattı. "Rezervlerdeki artışın temel sürükleyicisi dolarizasyondaki azalma" açıklamasını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kur korumalı mevduat hesaplarında ciddi bir düşüş yaşandığını ifade etti.

YAPISAL REFORMLAR HIZ KAZANACAK

Türkiye'nin yatırım potansiyeline de değinen Şimşek, büyük nüfusu, kişi başı gelirdeki artış ve güçlü iş gücü ile Türkiye’nin cazip bir yatırım noktası olduğunu vurguladı. Türkiye'nin üretim kültürüne sahip olduğunu belirten Şimşek, "Orta yüksek ve yüksek katma değerli ürünler üretmek için yapısal reformlara hız kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek sunum sırasında AB ile ilişkiler konusuna da değindi. Şimşek, Türkiye'nin BRICS platformuyla ilgisinin sınırlı olduğunu ancak AB ile derinleşen ilişkilerin iki taraf için de fayda sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin uzun vadede ticaret hacmini artırabileceğine dikkat çekti.

ABD’deki başkan adaylarının Türkiye’yi nasıl etkileyeceğine yönelik soruları da yanıtlayan Şimşek, artan faiz oranlarının gelişmekte olan piyasalar için olumsuz sonuçları olabileceğini ifade etti.