Bakan Şimşek "İki başarılı işlem" diyerek duyurdu!

26 Eylül 2024 13:01 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 13:09

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​ sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi gündemini yorumlayarak "ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil​ ihracını tamamladık" dedi. Bakan Şimşek, ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkının (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına gerilediğini ifade etti.

İKİ BAŞARILI İŞLEM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dış finansmanda iki başarılı işlem!

ABD doları​ cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi.

İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptık. Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi.

Böylece dış borç stokunun ortalama vadesi artarken itfa profili daha dengeli hale geldi.

Tüm bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi."