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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bakan Şimşek ile IMF Başkanı Kristalina Georgieva ABD’de bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD’de, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi. Görüşmeye dair paylaşımı ise Georgieva, sosyal medya hesabından yaptı.

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Bakan Şimşek ile IMF Başkanı Kristalina Georgieva ABD’de bir araya geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 17:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü. Görüşmeye dair kareyi, Georgieva kendi sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna duyurdu.

WASHINGTON’DA YATIRIMCILARLA YOĞUN TEMAS

Bakan Şimşek, Washington temasları çerçevesinde Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America tarafından ayrı ayrı düzenlenen yatırımcı toplantılarına katıldı. Bu toplantılarda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ile geleceğe yönelik ekonomik stratejiler üzerine bilgilendirmelerde bulundu.
https://x.com/KGeorgieva/status/1915369772935479433

KÜRESEL EKONOMİK PLATFORMLARDA TÜRKİYE VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD’de düzenlenen G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında temaslarını sürdürüyor.

'ENFLASYONLA MÜCADELE' PROGRAMIN MERKEZİNDE

Toplantılarda yoğun ilgi gören Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik yol haritasını yatırımcılarla paylaştı. Ekonomi programının ana hedefinin "enflasyonla kararlı mücadele" olduğunu vurgulayan Şimşek, fiyat istikrarı ve mali disiplinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

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ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#hazne ve maliye bakanlığı
#mehmet şimşek
#kristalina georgieva
#Ekonomi
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