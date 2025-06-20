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 | İrem Çınar

Bakan Şimşek imzaları attık diyerek duyurdu: İKB'den 740 milyon dolarlık yatırım desteği

Hazine, kamu hizmetlerine destek için düğmeye bastı. İKB ile imzalanan 740 milyon dolarlık yeni anlaşmayla sağlık ve eğitim yatırımlarına uzun vadeli kaynak sağlandı. Bakan Şimşek, 2025'te sağlanan uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman tutarının 3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

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Bakan Şimşek imzaları attık diyerek duyurdu: İKB'den 740 milyon dolarlık yatırım desteği
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 17:15

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) arasında, İstanbul’daki kamu hastaneleri ve deprem bölgesindeki eğitim kurumlarına yönelik önemli bir finansman anlaşması imzalandı.

740 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

Anlaşma çerçevesinde, İstanbul’daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve yeniden inşası için İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’ne 500 milyon euro, depremden etkilenen bölgelerdeki eğitim yatırımları için ise Milli Eğitim Bakanlığı’na 165 milyon dolar kaynak sağlanacak. Böylece, Türkiye’ye İKB kanalıyla toplamda yaklaşık 740 milyon dolarlık finansman girişi gerçekleşmiş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de X hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı başından bu yana kamu sektörüne yaklaşık 3 milyar dolarlık dış finansman sağlandığını belirtti.

https://x.com/memetsimsek/status/1936012791816581405

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#Ekonomi
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