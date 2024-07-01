Bakan Şimşek, iş dünyası ile buluştu! Reel sektör temsilcilerinden cirodan vergi ve devreden KDV isyanı

01 Temmuz 2024 16:38 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:39

Emekli maaşı zammı için son iki gün! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zamlı maaş tabloları son halini aldı

Emekli maaşı zammı için son iki gün! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zamlı maaş tabloları son halini aldı

Şimşek, asgari ücrete ara zam kapısını kapattı! SGK Başuzmanı eylül ayında ısrar etti 'Güncellenmesi kaçınılmaz bir son'

Şimşek, asgari ücrete ara zam kapısını kapattı! SGK Başuzmanı eylül ayında ısrar etti 'Güncellenmesi kaçınılmaz bir son'

İktidarın getirmeyi planladığı vergi paketin detaylı açıklaması için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün iş dünyasıyla bir araya geldi.

Toplantıya, TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katıldı.

Sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı paketin tüm detayları Bakan Şimşek tarafından sektör temsilcilerine anlatıldı.

İş dünyası alınacak vergilerin rekabet gücüne olumsuz etki vereceğini savunarak cirodan vergi ve devreden KDV'yi istemediklerini savundu.

CNBC'DEN Emre Eser'in haberine göre, sabah saatlerinde başlayan toplantının ana gündem maddesi vergi taslağı oldu.

Toplantıda bakan ve yardımcılarının tüm temsilcileri dinlediği ifade edildi.

İŞ DÜNYASINDAN CİRODAN VERGİ İSYANI

Pakette yer alan cirodan vergi alınmasına ilişkin adımlar ise iş dünyasının tepkisine neden oldu.

Bloomberg HT’ye konuk olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ciro üzerinden vergi alınması meselesi üzerinde durdu.

Gültepe,Mehmet Şimşek’le yaptığı görüşmede ‘cirodan vergi alınmasına’ itiraz ettiklerini ifade etti.

Kayıt dışıyla alakalı olan bütün maddeleri desteklediklerini belirten Gültepe, “Cirodan vergi alınmasının bu dönemde uygun olmadığı görüşümüzü ilettik. Kurumlar vergisinde ihracatçı firmaların muaf tutulması görüşümüzü de ilettik ve devreden KDV’nin firmalar üzerinde yük getirebileceğini aktardık” ifadelerini kullandı.

Gültepe, "Fiyatları arttıracak bir vergi düzenlemesinin en azından bu dönemde yapılmaması gerektiğini bakanlık heyetine ilettik." dedi.