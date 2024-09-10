Bakan Şimşek işsizlik rakamlarını yorumladı: OVP ile uyumlu seyrediyor

10 Eylül 2024 16:07 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:08

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi sektöründe büyüme verilerini ve işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, sanayi sektöründe büyümenin ılımlı seyrettiğini ifade ederek işsizlik rakamlarının OVP hedefleri ile uyumlu ilerlediğini anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiye yönelik açıklanan son verileri yorumladı. Bakan Şimşek, "Ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor" diyerek "İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor" ifadelerini kullandı.

OVP İLE UYUMLU

Bakan Şimşek sosyal medya hesabı X'te yer alan açıklamalarında şunları kaydetti: İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk yedi ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 8,8 oldu.

SANAYİDE BÜYÜME ILIMLI

Ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor. İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı.

İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak.

İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz.