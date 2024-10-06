Bakan Şimşek neşteri vurdu! Binlercesi kapatıldı: Engellemeye kararlıyız

06 Ekim 2024 14:25 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:39

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dışı bahis ve kumarla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Binlerce e-para hesabı ve 3 binden fazla sanal POS cihazı kapatıldı. Yasa dışı bahis için kullanılan banka hesaplarını kiralayan ya da bu hesapları kullanan kişilerle ilgili bilgiler de adli makamlara iletildiği öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumara karşı mücadelesini kesintisiz sürdürürken, suç gelirlerinin aklanmasını önlemede de önemli adımlar atıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis gelirlerinin tahsilatı için kullanıldığını tespit ederek bu duruma karşı önlemler aldı. Suç örgütlerine aktarılan bu paraların kripto varlıklara dönüştürüldüğü belirlendi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre; yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele, suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. MASAK’ın tespitlerine göre, yasa dışı bahis tahsilatları genellikle ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplanıp banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletiliyor.

POS CİHAZLARI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Bakanlığın çalışması kapsamında; 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatılırken 3 binden fazla sanal POS cihazı da devre dışı bırakıldı. Yasa dışı bahis için kullanılan banka hesaplarını kiralayan ya da bu hesapları kullanan kişilerle ilgili bilgiler adli makamlara iletildi.

7 MİLYAR TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Geçtiğimiz yıl yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem teşebbüs aşamasında engellenirken, bu yıl düzenlenen Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Türkiye’nin en büyük siber operasyonlarından biri olarak kaydedilen Sibergöz-14 Operasyonu’nda ise milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konuldu

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ

Milli Piyango İdaresi de yasa dışı bahis ve şans oyunları sitelerine karşı mücadele ediyor. 2023 yılının ilk 9 ayında 183 bin 260 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ihbarda bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı sitelerde kumar oynayan vatandaşları, kişisel bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmamaları konusunda uyararak, bu kişilerin farkında olmadan suça bulaşma ve adli soruşturmalara muhatap olma riski taşıdıklarını belirtti. Şimşek ayrıca, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların daha sıkı denetleneceğini ve bu kuruluşların yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yönelik cezaların artırılacağını ifade etti.