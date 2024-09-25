Bakan Şimşek New York'ta konuştu: Yeni ilave vergiler gelmeyecek

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı

25 Eylül 2024 14:45 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:56

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek New York'taki temaslarına devam ediyor. Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimiyle bir araya gelen Bakan Şimşek'in yatırımcılara harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin sıkı maliye politikalarının odak noktası olacağını ve yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını aktardığı öğrenildi.