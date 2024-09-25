Bakan Şimşek New York'ta konuştu: Yeni ilave vergiler gelmeyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek New York'taki temaslarına devam ediyor. Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimiyle bir araya gelen Bakan Şimşek'in yatırımcılara harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin sıkı maliye politikalarının odak noktası olacağını ve yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını aktardığı öğrenildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta kritik toplantılara katılmaya devam ediyor. imşek, New York temasları kapsamında, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimiyle görüşerek ekonomi programının detaylarını anlattı.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN DETAYLI SUNUM
Bakan Şimşek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Goldman Sachs'ın düzenlediği Yatırım Konferansı'nda detaylı bir sunum yaptı. Şimşek, Goldman Sachs Küresel İlişkiler Başkanı Jared Cohen'in moderatörlüğünde de soruları cevapladı.
Gerçekleşen toplantılarda Şimşek'in, yatırımcılara harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin sıkı maliye politikalarının odak noktası olacağını ve yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını aktardığı öğrenildi.
9 MİLYARLIK FİNANSMAN SAĞLANACAK
Öte yandan Türkiye'nin 2024-2028 yıllarında IFC'den 9 milyar dolar tutarında finansman sağlaması bekleniyor. 2024 mali yılı için yaklaşık 3,6 milyar dolar, 2025 mali yılı için şimdiye kadar 600 milyon dolar finansman IFC tarafından özel sektöre sağlandı.