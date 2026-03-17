Bakan Şimşek noktayı koydu: Köprü ve otoyollar satılmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde gündeme gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yanı sıra bazı otoyolların satılacağı iddialarına cevap verdi. Özelleştirme uygulamalarının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Şimşek, köprü ve otoyollar için bu yönde bir karar alınmadığını vurguladı.

Bakan Şimşek noktayı koydu: Köprü ve otoyollar satılmayacak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 06:08
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 06:19

ABD basını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte 9 ücretli otoyolun işletme hakkının özel sektöre devredileceğini, bunun için İngiltere merkezli denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young’ın (EY) görevlendirildiği iddia etmişti. Son dönemde gündeme gelen köprü ve otoyolların satışıyla ilgili iddialara cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı , tartışmalara son noktayı koydu.

Bakan Şimşek noktayı koydu: Köprü ve otoyollar satılmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD basınında yer alan iddiaların aksine, köprü ve otoyolların yakın zamanda özelleştirilmeyeceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyolların satışına ilişkin iddiaları yalanladı.
Yakın zamanda köprü ve otoyolların özelleştirilmesi yönünde ilave bir karar alınmadığını belirtti.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın programdaki varlıklar için rutin hazırlık çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Özelleştirme uygulamalarında kamu çıkarının gözetildiği ve şeffaflığın esas alındığı vurgulandı.
Özelleştirmeden elde edilen gelirlerin, harcamalar düşüldükten sonra genel bütçeye aktarıldığı belirtildi.
Bakan Şimşek noktayı koydu: Köprü ve otoyollar satılmayacak

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR SATILMAYACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bakan Şimşek, "Yakın zamanda köprü ve otoyolların özelleştirilmelerine ilişkin ilave bir karar alınmamıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme programında yer alan varlıkların özelleştirilmelerine yönelik rutin hazırlık çalışmaları sürekli bir biçimde yürütülmektedir" diye konuştu.

Özelleştirmeye konu varlıkların Cumhurbaşkanı Kararı ile programa alındığını hatırlatan Şimşek, özelleştirme uygulamalarının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünün altını çizdi.

Bakan Şimşek noktayı koydu: Köprü ve otoyollar satılmayacak

ÖZELLEŞTİRMEDE KAMU ÇIKARI GÖZETİLİYOR

Bakan Şimşek, özelleştirme uygulamalarında kuruluşların özellikleri ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin belirlendiğini ifade etti. Şimşek, ayrıca oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, mülkiyetin tabana yayılması, stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, tabii kaynakların belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak kamunun çıkarının gözetildiğini hatırlattı.

Bakan Şimşek noktayı koydu: Köprü ve otoyollar satılmayacak

ELDE EDİLEN GELİR HAZİNEYE GİDİYOR

Özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirlerin Özelleştirme Fonu’nda toplandığını belirten Şimşek, özelleştirilen kuruluşlardaki personele yapılan iş kaybı tazminatı vb. ödemeler ile kapsamdaki kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idari, mali ve hukuki yönden yapılan düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına öncelik verildiğini söyledi. Şimşek, harcamalar düşüldükten sonra kalan tutarın ise genel bütçeye gelir kaydedildiğini vurguladı.

