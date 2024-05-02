Bakan Şimşek, OECD toplantısı için Paris'e gitti

02 May 2024 09:29 - Güncelleme : 02 May 2024 09:35

Kısa süre önce Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la beraber IMF toplantılarına katılmak üzere ABD'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Fransa'ya gitti.

İKİ AYRI OTURUMDA KONUŞACAK

Bakan Şimşek, bu sabah Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Paris'e gitti. Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.