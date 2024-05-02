02 May 2024 09:29 - Güncelleme : 02 May 2024 09:35
Bakan Şimşek, OECD toplantısı için Paris'e gitti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'ya gitti.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kısa süre önce Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la beraber IMF toplantılarına katılmak üzere ABD'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Fransa'ya gitti.
İKİ AYRI OTURUMDA KONUŞACAK
Bakan Şimşek, bu sabah Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Paris'e gitti. Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı