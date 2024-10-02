Bakan Şimşek sinyali verdi! Dar gelirliye sosyal konut projeleri yolda

02 Ekim 2024 13:15 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışları ile ilgili soru önergesini cevaplayarak yeni konut projelerinin sinyalini verdi. Bakan Şimşek, kira artışlarının önüne geçmek için yeni sosyal konut projelerinin geliştirileceğini ifade ederek “Vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak” dedi.

SSK Bağkur emekli maaşı için 3 farklı hesap! En düşük emekli maaşı için yeni tahmin belli oldu

SSK Bağkur emekli maaşı için 3 farklı hesap! En düşük emekli maaşı için yeni tahmin belli oldu

İstanbul'da kira fiyatı 46 bin liraya çıktı! En ucuz semt belli oldu: İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

İstanbul'da kira fiyatı 46 bin liraya çıktı! En ucuz semt belli oldu: İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

Konut kira artışlarıyla ilgili soru önergesi Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​ tarafından cevaplandı. Şimşek, dar gelirli​ için yeni konut projelerinin hayat geçirebileceği mesajını verdi. Şimşek, “Uygulanan ekonomik programlar neticesinde, son dönemde kira ve konut satış fiyatları artış hızlarında yavaşlama gözlenmekte" ifadelerini kullandı.

YENİ KONUT PROJELERİ YOLDA MI?

Takvim'de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak" açıklamasını yaptı.

KAMU PERSONELİNE KİRA ÖDENİYOR MU?

Şimşek açıklamaları sırasında tasarruf tedbirlerine de vurgu yaptı. Şimşek, lojman yerine kiraya çıkıp oturan bürokratların kira ücretlerinin ödenip ödenmediğine ilişkin olarak da mevcut mevzuatı hatırlatarak kamu personeline herhangi bir kira ödemesinin yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.