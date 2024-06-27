Bakan Şimşek, Türkiye'yi gri listeden kurtarmak için Singapur'da! Asyalı yatırımcıyı Türkiye'ye çağıracak

27 Haziran 2024 10:42 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:45

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur'da düzenlenecek ve Türkiye’nin gri listedeki durumunun ele alınacağı toplantıya katılacak. Bakan Şimşek, iki gün boyunca Asyalı reel sektör temsilcileri ve küresel fon yöneticileri ile bir araya gelecek.

KRİTİK TOPLANTIDA YER ALACAK

Bakan Şimşek’in Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına da katılması bekleniyor. Bakan Şimşek’in kritik toplantıda konuşma yapması bekleniyor.

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede

Türkiye’nin geri kaldığını iddia etmiş, sonraki süreçte Türkiye gri listeye alınmıştı. 2021 yılında bu yana gri listede yer alan Türkiye’nin 28 Haziran’daki toplantıda listeden çıkarılması bekleniyor. Ekonomi yönetimi Türkiye'nin gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını belirtiyor.

ŞİMŞEK, YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELECEK

Şimşek, Singapur'da iki gün boyunca çok sayıda yatırımcıyla görüşecek, ikili resmi görüşmelerde bulunacak. Singapur Başbakanı ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lawrence Wong ile görüşecek Şimşek, ziyareti kapsamında Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam tarafından da kabul edilecek.

Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak.

ASYA ÜLKELERİNİ YATIRIM ÇAĞRISI YAPACAK

Temasları kapsamında Asya'daki reel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, Asya'da ilk kez gerçekleştireceği "road show" kapsamında küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle de görüşecek.

Bu görüşmelerde Türkiye'nin ekonomi programını anlatacak Şimşek, şirket ve fonları ülkeye yatırıma davet edecek. Şimşek'in görüşeceği şirketler, doğrudan yatırım potansiyeli açısından da önem taşıyor.

Güneydoğu Asya'nın önemli ticaret ve finans merkezlerinden Singapur ile Türkiye arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor.

İki ülkenin konumu da birbiri için stratejik önem taşıyor. Türk şirketleri Singapur'u Asya pazarı için üs olarak görürken Türkiye de Singapur merkezli şirketlerin Avrupa Birliği pazarına erişimi için önemli bir merkez olarak görülüyor.