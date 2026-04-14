Ekonomi
Bakan Şimşek Washington'da! 1,67 milyar euroluk kredi için anlaşma masada

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'un ardından bugün de Washington'da yoğun toplantı trafiği gerçekleştirecek. Bakan Şimşek'in en önemli gündem maddesi ise Dünya Bankası ile imzalanacak İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin finansman anlaşmasına ilişkin tören olacak. İstanbul ile Sabiha Gökçen Havalimanlarını birbirine bağlayacak proje için Türkiye'ye 1,67 milyar euroluk kredi verilecek. İşte tüm detaylar ve ayrıntılar...

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 11:25

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları kapsamında Washington'da yoğun temaslarda bulunacak ve İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi (INRAIL) için Dünya Bankası ile 1,67 milyar avroluk bir finansman anlaşması imzalanacak.
Bakan Şimşek, Washington'da Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası yöneticileriyle görüşecek.
Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla da değerlendirme toplantıları yapacak.
G20 Maliye Bakanları ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantılarına katılacak.
ABD, Katar, Lüksemburg ve Pakistan maliye bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya gelecek.
Önde gelen uluslararası yatırım bankaları tarafından düzenlenen yatırımcı toplantılarına iştirak edecek.
İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi (INRAIL) kapsamında Dünya Bankası'ndan 1,67 milyar avro uygun koşullu finansman temin edilecek.
Projenin toplam maliyeti yaklaşık 8,3 milyar dolar olarak öngörülüyor.
Proje, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 127 kilometrelik demir yolu hattının inşasını kapsıyor.
Projenin tamamlanmasıyla boğazdaki yük taşıma kapasitesinin yılda 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkması bekleniyor.
Proje ile Türkiye'nin bölgesel lojistik merkezi rolünü pekiştirmesi hedefleniyor.
Bakan Şimşek, ve IMF- bahar toplantıları için geldiği ABD'deki temaslarına New York'un ardından bugün Washington ile devam ediyor.

Burada yoğun toplantı trafiği gerçekleştirecek Şimşek, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankasının tepe yöneticileriyle bir araya gelecek, kredi derecelendirme kuruluşlarıyla da değerlendirme toplantıları yapacak.

G20 Maliye Bakanları ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantılarına katılacak Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb ile ikili görüşme yapacak.

Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos​​​​​​​ ile de bir araya gelecek, ayrıca önde gelen uluslararası yatırım bankaları tarafından düzenlenen yatırımcı toplantılarına iştirak edecek.

DÜNYA BANKASI İLE INRAIL ANLAŞMASI

Bakan Şimşek'in Washington temaslarının en önemli gündem maddelerinden birini de Dünya Bankası ile imzalanacak İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi (İstanbul North Rail Crossing Project-INRAIL) anlaşması oluşturuyor.

Türkiye, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi kapsamında Dünya Bankasından 1,67 milyar avro tutarında uygun koşullu finansman temin etti. Toplam maliyeti yaklaşık 8,3 milyar dolar olarak öngörülen proje, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 127 kilometrelik elektrikli ve yüksek kapasiteli demir yolu hattının inşasını kapsıyor.

Projenin tamamlanmasıyla boğazdaki yük taşıma kapasitesinin yılda 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkması bekleniyor.

Projenin, Orta Koridor ve Irak Kalkınma Yolu gibi uluslararası ticaret güzergahlarını birbirine bağlayarak Türkiye'nin bölgesel lojistik merkezi rolünü pekiştirmesi hedefleniyor.

