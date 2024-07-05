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Bakan Şimşek yatırımcı ilgisine işaret etti, 'Borçlanma maliyetleri düşüyor' dedi

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 12:31 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 12:35
Bakan Şimşek yatırımcı ilgisine işaret etti, &#039;Borçlanma maliyetleri düşüyor&#039; dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CDS risk primindeki gerileme ve borçlanma faiz oranlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinde makro göstergelerin daha da iyileşeceğini ve borçlanma maliyetlerinin düşmeye devam edeceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomiye dair gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Şimşek, borçlanma faiz oranlarının düşüşe geçtiğini ve yatırımcı ilgisinin arttığını ifade etti. Şimşek, programlar sayesinde CDS risk priminin gerilemeye devam ettiğini de söyledi.

BORÇLANMA MALİYETLERİ DÜŞTÜ

Azalan risk primi ve düşen enflasyon beklentileriyle birlikte hazine tahvil faizlerinin de gerilediğine dikkat çeken Şimşek, "2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü" dedi.

Dezenflasyon sürecinde makro göstergelerin daha da iyileşeceğini ve borçlanma maliyetlerinin düşmeye devam edeceğini vurgulayan Şimşek, kamu maliyesindeki olumlu görünümün de güçleneceğini ifade etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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