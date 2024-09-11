Bakan Şimşek yeni düzenlemeyi değerlendirdi: Daha fazla yabancı kaynak gelecek

11 Eylül 2024 10:47 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:56

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeleri değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Yapacağımız değişiklikle ülkemizin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağın girmesini öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeleri değerlendirerek Girişim sermayesi yatırım fonu mevzuatında birtakım değişiklikler yapılacağını söyledi. "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek" ifadesini kullanan Bakan Şimşek açıklamasının devamında "Yapacağımız değişiklikle ülkemizin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağın girmesini öngörüyoruz" dedi.

YATIRIMIN ÖNÜ AÇILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmalarını kolaylaştırmak ve onlarla işbirliklerini geliştirmek amacıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun eylem planı kapsamında alınan kararları hayata geçirdiklerini anlattı.

Şimşek yapılan yeni düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek. Henüz kurulmamış bir girişim şirketine ileri vadede ortak olma hakkı veren sözleşmelerle yatırım yapılmasının önünü açıyoruz."

Şimşek, sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getireceklerini anlatarak "Yapacağımız değişiklikle ülkemizin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağın girmesini öngörüyoruz" ifadelerini kaydetti.

Bunu yanında doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden riskin dağıtılarak yatırımın çeşitlendirilebilmesine imkan sağlayacaklarını dile getiren Şimşek, Daha önce yatırım almış ve yatırım turu kapanmış girişim şirketlerine yatırım yapılabilmesinin önünü açacaklarını anlattı.

Şimşek, "Bu düzenlemenin diğer bir avantajı olan 'şemsiye fon' yapısı sayesinde ise yeni fonların kuruluş süreçleri oldukça kısalacak." değerlendirmesinde bulundu.