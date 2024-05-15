Bakan Şimşek'in yeni durağı Katar! 2 gün sürecek temaslarda bulunacak

15 May 2024 09:33 - Güncelleme : 15 May 2024 09:37

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

İLK DURAK BRÜKSEL

Bakan Şimşek, dün Belçika'nın önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuştu. Şimşek bu ülkedeki temaslarının ardından Katar'a geçti.

BAKAN ŞİMŞEK KATAR'DA KONUŞACAK

Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak. Forumda bugün "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuşacak olan Şimşek, yatırımcı toplantılarına da katılacak. Şimşek, foruma katılan bakanlarla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.