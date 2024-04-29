Bakan Şimşek'ten 6,3 milyar dolarlık finansman desteği açıklaması

29 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun Türkiye’deki projelere 6,3 milyar dolarlık finansman sağlayacağını ifade etti.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

MİLYARLARCA DOLARLIK DESTEK

Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor. Dış finansman imkanları artarak devam ediyor.

1975’ten bu yana ülkemize 12,9 milyar dolar finansman sağlayan İslam Kalkınma Bankası Grubu, 2024-26 döneminde kalkınma önceliklerimizi desteklemek için 6,3 milyar dolar finansman imkanı sunacak.