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29 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:01

Bakan Şimşek'ten 6,3 milyar dolarlık finansman desteği açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun Türkiye’deki projelere 6,3 milyar dolarlık finansman desteği hakkında açıklama yaptı.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bakan Şimşek&#039;ten 6,3 milyar dolarlık finansman desteği açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun Türkiye’deki projelere 6,3 milyar dolarlık finansman sağlayacağını ifade etti.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

MİLYARLARCA DOLARLIK DESTEK

Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor. Dış finansman imkanları artarak devam ediyor.

1975’ten bu yana ülkemize 12,9 milyar dolar finansman sağlayan İslam Kalkınma Bankası Grubu, 2024-26 döneminde kalkınma önceliklerimizi desteklemek için 6,3 milyar dolar finansman imkanı sunacak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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