29 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:01
Bakan Şimşek'ten 6,3 milyar dolarlık finansman desteği açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun Türkiye’deki projelere 6,3 milyar dolarlık finansman desteği hakkında açıklama yaptı.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun Türkiye’deki projelere 6,3 milyar dolarlık finansman sağlayacağını ifade etti.
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
MİLYARLARCA DOLARLIK DESTEK
Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor. Dış finansman imkanları artarak devam ediyor.
1975’ten bu yana ülkemize 12,9 milyar dolar finansman sağlayan İslam Kalkınma Bankası Grubu, 2024-26 döneminde kalkınma önceliklerimizi desteklemek için 6,3 milyar dolar finansman imkanı sunacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr