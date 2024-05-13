Bakan Şimşek'ten cari açık yorumu: Programımızın başarısı

13 May 2024 12:36 - Güncelleme : 13 May 2024 12:36

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından cari açık verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek rakamlardaki iyileşmenin Orta Vadeli Program'ın başarısı olduğunun altını çizdi.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

RİSK PRİMİ DE DÜŞÜYOR

Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı. Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu.

Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7’ye gerilediğini ima ediyor. Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor.

Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek.

Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak.