Bakan Şimşek'ten Çelik Kubbe açıklaması: 750 TL’lik pay ile inşa edilecek

15 Ekim 2024 11:15 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:18

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı vergi ve savunma sanayii ek fonu için açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimşek kredi kartlarından 750 TL savunma sanayi payı alınmasına ilişkin ''Savunma sanayinin ek kaynağa ihtiyacı var, Türkiye çelik kubbe inşa edecek" dedi.

Son dakika | Bakan Şimşek kredi kartı vergisini böyle savundu: Savunma sanayii için kaynağa ihtiyaç var

Son dakika | Bakan Şimşek kredi kartı vergisini böyle savundu: Savunma sanayii için kaynağa ihtiyaç var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​ ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Türkiye’nin gündeminde olan ve vatandaşlar tarafından eleştirilen kredi kartlarından 750 TL savunma sanayi​ payı alınmasını öngören düzenleme hakkında ilk defa konuştu. Bakan Şimşek verilecek payın bütçeyle ilgili olmadığını tamamen savunma sanayii alanında kullanılacağını söyledi.

ÇELİK KUBBE İNŞA EDİLECEK

Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Ülkemizin caydırıcılık gücünü artırmak dışında hiçbir seçeneği yok. Bölgemizde bir ateş var, savaşlar var. Sıkıntılı bir mahalledeyiz. Kredi kartlarından savunma sanayiye aktarılacak kaynağın amacı ülkemizin caydırıcılığını artırmak. Bunun amacı çok net. Türkiye​ savunma sanayinde atılım içinde. 2000'li yılların başında savunma sanayi çok cüzi. Türkiye ihtiyaçlarının yüzde 80'inden fazlasını dışarıdan tedarik ediyor. Bugün tamamen terse dönmüş. 3500 firmamız savunma sanayine ekipman üretiyor.'' dedi.

Bölgesel gerilimlerden bahseden Şimşek, ''Çelik kubbe inşa edilecek. Ülkeyi koruyacak hava savunma sistemi kurulacak. Bunlar pahalı sistemler. 5. nesil uçağa uzun süredir para yatırıyoruz. Ürettik, uçuşlara başladı. Motor geliştirilmesi lazım. 1000'in üzerinde proje var. Bu kaynak gerektiriyor. İlave kaynak talebi oluştu." ifadelerini kullandı.