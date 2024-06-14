Bakan Şimşek'ten dezenflasyon açıklaması!

14 Haziran 2024 13:06 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 13:13

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 37,75 TL olurken enflasyon beklentisi yüzde 43,52 şeklinde açıklandı. Bakan Şimşek açıklanan veriler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

BEKLENTİLERDE GERİLEME DEVAM EDİYOR

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti.

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi.

Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır.

Piyasa Katılımcılara Anketi'ne göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 TL iken, bu anket döneminde 37,75 TL olarak hesaplandı.